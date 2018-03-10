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Parmak emme alışkanlığı çeneyi bozar mı ?

Parmak emme alışkanlığı çeneyi bozar mı ?

Protez Uzmanı İlker Arslan, parmak emme alışkanlığının uzun süre devam ettiğinde çene bozukluklarına neden olabildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 10-03-2018 23:12 - Güncelleme: 10-03-2018 23:12

Protez Uzmanı İlker Arslan, parmak emme alışkanlığının, ilk yıllarda bebekte görülen emme refleksinin bir sonucu olduğu düşünülerek doğal kabul edilebildiğini belirterek, "Fakat 5 yaşından sonra parmak emme alışkanlığı sonlandırılmazsa, henüz gelişmekte olan kas ve kemik yapıları üzerinde olumsuz etkiler yapıp, dişlerin yer değiştirmesine yol açabilirler. Bu durumda üst ve alt dişlerde açıklık ya da aralanmalar oluşabilir. Ayrıca uzun süre biberonla beslenen veya yalancı emzik emen çocuklarda, ağızda oluşan hava boşluğu basıncı nedeniyle damak derinliği artarak diş arkı darlığı da oluşur" dedi.

Protez Uzmanı İlker Arslan, özellikle 3 yaşından sonra çocuklara emzik ve biberon verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Emme fonksiyonu yeni doğmuş çocuklarda çok kuvvetlidir. Ancak parmak emme ve dil emme alışkanlıkları ilk 1.5 sene normal olmakla birlikte 2 yaşın sonunda kaybolur. Ancak parmak emme, emzik emme alışkanlığı devam edecek olursa henüz gelişmekte olan kas ve kemik yapıları üzerine basınç uygulayarak dişlerin yer değiştirmesine yol açar. Bu durumda üst ön dişler öne alt ön dişler ise geriye doğru eğilir ve alt ve üst ön dişler arasında açıklık meydana gelir. Alışkanlık bırakılırsa bu açıklık kapanır ancak 3.5 yaşından sonra kalıcılık artar. Parmak emme alışkanlığı gece uyurken de deva ederse daha etkili olur ve bunun sonucunda üst çenede darlık (V şeklinde bir çene kavsi) meydana gelir" diye konuştu.
Protez Uzmanı İlker Arslan sözlerine şöyle devam etti:

"Çene yapısının bozulması sonrasında dişler çapraşık çıkarak çocukların ileriki yaşamlarında hem görünüş hem de diş sağlığı açısından farklı problemler yaşamasına neden olur. Çapraşık dişlerin temizliği ve bakımı normal dişlere oranla çok daha zor olduğu için çürüme riski daha fazladır. Ayrıca görünüm olarak da insanları rahatsız edeceği için yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler.

Parmak emen çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına görünmeleri ve bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerekmektedir. Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilebilinir ve tedavi sağlanır. ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği gibi, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta, sorunun erken tanı ve tedavisidir."

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