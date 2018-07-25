Parmağı korkuluğa saplanan çocuk itfaiyeciye sarılıp ağladı

Çocuğun ağlamasını duyan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demir korkuluğu makas yardımıyla kesti. Parmağındaki demir parçasıyla ambulansa götürülmeye çalışılan çocuk, korku içerisinde etrafındakilere bir şeyler anlatmaya çalıştı. Hastaneye gitmek yerine başka bir yere gitmek istediği anlaşılan küçük çocuk, itfaiye eri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Bir süre ağlayan küçük çocuk, kendisini kurtaran itfaiye erine sarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.

