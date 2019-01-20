Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

İstanbul Şişli'de bir parkta uyuşturucu madde verilerek tecavüz edildiği iddia edilen evsiz kadının kıyafetleri yakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kadını hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

Olay, saat 08.45 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir erkek, park içerisinde evsiz bir kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz etti. Daha sonra kadına tecavüz eden erkek, kadının eşyalarını park içerisinde yakarak kayıplara karıştı. Sabah yürüyüş için parka gelen vatandaşlar baygın halde yatan kadını fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

Olay yerine gelen polis ekipleri kadının yakılan eşyalarının olduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaparken, sağlık ekipleri ise baygın kadını ayıltmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kendine gelen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

Kadının baygın halde parkta yattığını belirten görgü tanığı Nurten Sönmez, “İki kişi park içerisinde duruyorlardı. Biri karşısındaydı adamın. Kadın şortluydu. Park biraz kalabalıklaşınca adam kadına tekme vurdu. Sonra parktan çıktı gitti. İki kişi de aşağıda oturuyordu. Sanırım şimdi orada ayakkabı yanmış, eşyalar yanmış. Bu kadının kıyafetlerini soyup yakmışlar. Biz nasıl gelip burada yürüyeceğiz. Biz şikayetçiyiz. Burası temizlensin” diye konuştu.

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Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

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