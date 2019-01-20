Parkta tecavüz dehşeti! Elbiselerini ateşe vermişler

Olay, saat 08.45 sıralarında Şişli Abide-i Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir erkek, park içerisinde evsiz bir kadına uyuşturucu madde vererek tecavüz etti. Daha sonra kadına tecavüz eden erkek, kadının eşyalarını park içerisinde yakarak kayıplara karıştı. Sabah yürüyüş için parka gelen vatandaşlar baygın halde yatan kadını fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Twitter

Facebook 1 4