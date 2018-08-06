Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Polis, olayla bağlantılı olan ikisi 17, ikisi 15 yaşında dört genci gözaltına aldı fakat kefaletle serbest bırakıldılar. The Sun'ın haberine göre, fotoğrafı çekenin kimliği ve olaya karışıp karışmadığı henüz bilinmiyor. Polis, kırklı yaşlardaki mağdur kadının söz konusu gençler ile girdiği sözlü tartışma sonucu un ve yumurta ile saldırıya uğradığını söyledi.

Bölgedekilerin söylediklerine göre, saldırıyı gerçekleştirenler, haftalardır bölgeye zarar veren büyük bir grubun üyeleri. Polisin açıklamasına göre saldırıya uğrayan kadın fiziksel olarak zarar görmese de bu durum karşısında psikolojik olarak çöküntüye uğramış durumda.

Müfettiş Anthony Bridgland bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. ''Bu tür davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Durumu ciddiye alıyoruz. Bu durumun hem yerel toplulukta hem de sosyal medyada endişe ve öfkeye sebep olacağını biliyoruz. Ancak bu durumun peşini bırakmayacağımızın ve saldırıya uğrayan kadını desteklediğimizin güvencesini herkese verebiliriz.''





