Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Bu tür görüntüleri gördükçe, insanlıktan gerçekten şüphelenmeye başlıyoruz. İngiltere'de parkta oturan, engelli bir kadına yumurta ve un ile saldıran gençler tutuklandılar. Ancak paylaştıkları fotoğraf sosyal medyada infial yarattı.

Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Saldırı 27 Temmuz Cuma günü saat 17:30 civarında, İngiltere Bury St Edmunds'daki Suffolk bölgesinde gerçekleşti. Olay, duyanların yüreğini sızlatacak cinsten. Engelli kadını yumurta ve una bulayıp fotoğraf çektiren gençler 'İnsalık bitmiş' dedirtti.

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Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Polis, olayla bağlantılı olan ikisi 17, ikisi 15 yaşında dört genci gözaltına aldı fakat kefaletle serbest bırakıldılar. The Sun'ın haberine göre, fotoğrafı çekenin kimliği ve olaya karışıp karışmadığı henüz bilinmiyor. Polis, kırklı yaşlardaki mağdur kadının söz konusu gençler ile girdiği sözlü tartışma sonucu un ve yumurta ile saldırıya uğradığını söyledi.

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Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Bölgedekilerin söylediklerine göre, saldırıyı gerçekleştirenler, haftalardır bölgeye zarar veren büyük bir grubun üyeleri. Polisin açıklamasına göre saldırıya uğrayan kadın fiziksel olarak zarar görmese de bu durum karşısında psikolojik olarak çöküntüye uğramış durumda.

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Parkta oturan engelli kadını bu hale getirdiler! İnsanlık artık bitti

Müfettiş Anthony Bridgland bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. ''Bu tür davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez. Durumu ciddiye alıyoruz. Bu durumun hem yerel toplulukta hem de sosyal medyada endişe ve öfkeye sebep olacağını biliyoruz. Ancak bu durumun peşini bırakmayacağımızın ve saldırıya uğrayan kadını desteklediğimizin güvencesini herkese verebiliriz.''


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