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Parkta herkesin gözü önünde dehşet: Yakınları fenalık geçirdi!

Parkta herkesin gözü önünde dehşet: Yakınları fenalık geçirdi!

KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile parkta tartıştığı kişinin silahla vurduğu 50 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri merakla olayı izleyen vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 18:22 - Güncelleme: 23-01-2019 18:22

KOCAELİ İZMİT kent merkezindeki parkta, S.E., para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı Birol Kırşan'ı (50) çevredekilerin gözü önünde tabancayla vurdu. Kırşan hastaneye götürülmek istenirken yolda hayatını kaybetti.

İzmit Ömerağa Mahallesi Yenicuma Camii önündeki parkta, aralarında para anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan S.E. ve Birol Kırşan, karşılaşınca, tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek, çevredekilerin gözü önünde Birol Kırşan'a 2 el ateşledi. Göğsünden vurulan Kırşan, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine gelen polis, çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ağır yaralı Kırşan'a ilk müdaheleyi yaptı. Çevredekiler ile namaz kılmak için yakındaki camiye gelenlerin meraklı gözlerle izlediği müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen Birol Kırşan, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan S.E. ise Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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