Park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

Kuşadası'nda yabancı turistlere ait park halindeki tur otobüsüne düzenlenen saldırıda alev alan araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir otelin müşterisi Ş.A, Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otel önünde park halinde duran yabancı plakalı tur otobüsüne 3 molotofkokteyli attı.

Otobüsün alev almasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

YABANCI TURİSTLERLE TARTIŞMIŞ

Polis ekiplerince yakalanan Ş.A'nın tur otobüsleriyle gelen yabancı bir grupla tartıştığı, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.