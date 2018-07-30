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Park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

Park halindeki tur otobüsüne molotofkokteylli saldırı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kişinin, park halindeki tur otobüsüne molotofkokteyli atması sonucu araçta hasar oluştu.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 06:54 - Güncelleme: 30-07-2018 06:54

Kuşadası'nda yabancı turistlere ait park halindeki tur otobüsüne düzenlenen saldırıda alev alan araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, bir otelin müşterisi Ş.A, Sabri Mumcu Caddesi'ndeki otel önünde park halinde duran yabancı plakalı tur otobüsüne 3 molotofkokteyli attı.

Otobüsün alev almasının ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü.

YABANCI TURİSTLERLE TARTIŞMIŞ
Polis ekiplerince yakalanan Ş.A'nın tur otobüsleriyle gelen yabancı bir grupla tartıştığı, bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ankaralı 30 Temmuz 2018 08:20 yakalanmış ve hala hayattaysa yakın gitsin ahlaksızı.böylesi kişileri bırakın Türkiye de evrende yaşama şansı vermeyeceksin..Molotof kelimesini unutmaya başlamışken tekrarlanması bile ürpertici

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