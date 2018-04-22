Park halindeki otomobilin içindeki kavga katliama döndü

KONYA'da, park halindeki otomobildekiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu otoparkındaki 06 BG 386 plakalı otomobilde bulunan Fevzi A. ile kardeşi Sevgi A, Yaşar Telli ve imam nikahıyla birlikte yaşadığı Ceylan Polat arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ DE VURDU... Araç içinde alkol alan 4 kişinin bir sorunu çözmek için buluştukları ancak kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fevzi A, tabancayla Telli, Polat ve kardeşi Sevgi A'ya ateş ettikten sonra kaçtığı öğrenildi.

YAŞAR TELLİ ÖLDÜ... İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Telli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 ağır yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

TABANCA OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNDU... Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayda kullanılan tabancayı otomobilin içinde buldu. Polisin, şüpheli Fevzi A'nın yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

