Park halindeki 5 araca çarptı! Polisi arayıp söylediği yalan olay oldu

İngiltere'de 24 yaşındaki James Baker isimli bir sürücü park halindeki araçlara çarptı, sonrasında oraya yaklaşan kişileri fark edince aracını bırakıp kaçtı. Kaçtıktan sonra ise bir telefon kulübesine giren adam, arabasının çalındığı yönünde polise ihbarda bulundu. Kendini suçunu üzerinden atmak için kullandığı bu yöntemi duyanlar şaştı kaldı. Ancak hava yastığındaki DNA izleri ve güvenlik kamerası görüntüleri Baker'ı ele verdi. Kazada tam 5 araba hasar gördü.

Polisler tarafından yakalanan James Baker, dikkatsizce araba kullanmaktan, kazadan sonra durmamaktan, olayı rapor etmemekten ve sigorta veya doğru lisansa sahip olmamaktan suçlu bulundu. Para cezasına çarptırılan sürücünün ehliyetine el konuldu.