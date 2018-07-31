Paris'te tacizcisine tepki gösterdiği için tokat yiyen kadının videosu viral oldu

Fransa'da kendisini taciz eden bir erkek tarafından sokak ortasında tokatlanan genç kadının görüntüleri ülkede yeni bir ceza tartışması başlattı.

Marie Laguerre isimli öğrencinin kişisel Facebook hesabından paylaştığı güvenlik kamerası görüntüsü 1 milyondan fazla kez izlendi. Videoda, 22 yaşındaki Laguerre'in önce saldıgan adamla karşılaştığı ve sonra bir kafenin hemen yanında tokatlandığı görülüyor.

YENİ TACİZ CEZALARI GÜNDEMDE: Sosyal medyada görüntüleri binlerce kez paylaşılan olay, parlamentodan bu hafta geçmesi beklenen yeni taciz cezalarını da gündeme getirdi. Buna göre taciz suçu işlediği tespit edilen kişiler, 90 euro ile 850 euro arasında değişen para cezalarına çarptırılabilecek. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa, sonbaharda ilk cezaların kesilmeye başlayacağını düşünüyor.

CİNSEL İÇERİKLİ SESLER....: 22 yaşındaki Laguerre, Facebook hesabında paylaştığı olayın ayrıntılarını Fransız radyosunda anlattı. Geçen Salı günü yaşanan olayda Paris'in 19. bölgesinde yürüdüğü sırada bir adamın önce müstehcen ifadelerle kendisine hakaret etmeye başladığını sonrasında "cinsel içerikli sesler çıkardığını" söyledi.

Laguerre, "Bu ne o gün, ne o hafta, ne de o ay ilk değildi. Üst üste geliyordu. Sonunda dayanamadım ve 'Sesini kes' dedim. Duymaz sanıyordum ama duydu." dedi.

Kafenin güvenlik kamerasında bu andan sonra adamın eline bir kül tablası alarak fırlattığı görülüyor. Sonrasında ise adamın genç kadına doğru yürüdüğü ve kafede oturanların bakışları arasında tokat attığı izleniyor.

"Bana vuracağını biliyordum" diyen Laguerre tokat anını da, "Kaçabilirdim ama bu söz konusu bile değildi. Direkt gözünün içine bakacak ve asla özür dilemeyecektim" diyerek anlattı.

VİDEO 1 MİLYONDAN FAZLA KEZ İZLENDİ: Genç kadına şiddet uygulayan adam kafedekilerin tepkisiyle oradan uzaklaştı. Laguerre de olay sonrası ilk anda evine gitti ancak hemen sonra polis başvurusu için tanık yardımı almak için kafeye geri döndü. İş yeri sahibinin saldırganın yakalanması için verdiği görüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı ve bu video 1 milyondan fazla kez izlendi.

"SESSİZ KALAMAZDIM": Marie Laguerre, saldırgan adama karşı koymanın güç olduğunu ama bunlara "dur" deme zamanının geldiğini söyledi. Facebook'ta paylaştığı mesajda, "Sessiz kalamazdım. Sessiz kalmamalıyız." dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanı Schiappa, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, saldırıdan duyduğu öfkeyi paylaşarak, yeni kanunun bu tür tacizlere önlem olma amacı taşıdığını söyledi. Schiappa, Fransa'nın Dünya Kupası kutladığı gün yapılan kutlamalarda birçok kadının taciz edildiğini söyleyerek bu kadınlara polise başvurma çağrısı yaptı.