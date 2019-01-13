Paris'te 167 sarı yelekli gözaltına alındı!

Paris Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Paris'te önceki gün eylemde çıkan olaylarda 167 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltına alınanlardan 111'inin gözaltı süresinin devam ettiği belirtilirken 19 kişinin savcılığa sevk edildiği ve 37 kişinin serbest bırakıldığı kaydedildi.
Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan eylemcilerle polis arasında çatışmalar çıkmış; polis, taş atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.
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