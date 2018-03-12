Paris Moda Haftası'nda bir garip dev palto trendi alay konusu oldu

Moda dünyası garip trendlerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü moda markası balenciaga'nın Paris Moda Haftası'ndaki defilesinde modellerin kat kat kıyafet ve büyük beden paltolar giymesi yeni bir trend oluşturdu. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada espri konusu oldu...

Paris Moda Haftası'nda bir garip dev palto trendi alay konusu oldu

Moda dünyasında her gün bir yenilik konuşuluyor. Şimdi de büyük beden palto modası yayılıyor. Ünlü moda markası Balenciaga’nın Paris Moda Haftası’ndaki defilesinde modeller kat kat kıyafet ve büyük beden paltolarla görüldü. Kat kat ve olabildiğince büyük beden palto taşıma modası, sosyal medyada espri konusu oldu. Yeni moda kıyafetler, bir zamanlar popüler olan ‘Friends’ dizisindeki Chandler’in kıyafetlerine benzetildi.

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Paris Moda Haftası'nda bir garip dev palto trendi alay konusu oldu

Luka Sabbat, Kendall Jenner ve Bella Hadid gibi isimlere de sosyal medya kullanıcıları tarafından bu kıyafetler 'giydirildi'. Balenciaga’nın başlattığı kat kat ve büyük beden modasının ne kadar yayılacağı şimdilik bilinmese de bu tasarımlarla ilgili yapılan sosyal medya esprileri şimdiden akıllarda yer edindi.

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Paris Moda Haftası'nda bir garip dev palto trendi alay konusu oldu

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Paris Moda Haftası'nda bir garip dev palto trendi alay konusu oldu

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