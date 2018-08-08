Paris Hilton’un 'Türkiye' lafı Rumları çıldırttı

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etmişti. Paris Hilton’un, KKTC'de Limak Deluxe Hotel'de düzenlenen etkinliğe katılması ve sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye ve Kuzey Kıbrıs" şeklinde paylaşımda bulunması Rumları rahatsız etti.