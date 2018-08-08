Paris Hilton’un 'Türkiye' lafı Rumları çıldırttı

Platinum Rush European 2018’ turnesi kapsamında ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Paris Hilton, fırtınalar estirdi. Limak Cyprus Deluxe Hotel’de düzenlenen partide DJ performansı sergileyen Hilton, konuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Hilton’a sevgilisi Chris Zylka eşlik etmişti. Paris Hilton’un, KKTC'de Limak Deluxe Hotel'de düzenlenen etkinliğe katılması ve sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye ve Kuzey Kıbrıs" şeklinde paylaşımda bulunması Rumları rahatsız etti.
''HAZMETMESİNİ ÖĞRENİN'': KKTC'den yayın yapan Ada TV Günaydın Ada programcısı Haluk Doğandor, canlı yayında Paris Hilton'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesine tepki gösteren Rumlara, "iyi komşu ilişkilerinde bulunun, güven oluşturun ve düşmanlık beslemeyin" çağrısında bulundu. Canlı yayında soda içen Doğandor, "Hazmetmesini öğrenin"' dedi.
''İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR GÖRÜNDÜ'': Güney Kıbrıs’ta yayın yapan gazeteler Paris Hilton’un hafta sonu KKTC temaslarını yazdı. "Paris Hilton 110 Bin Euro Karşılığında İşgal Altındaki Topraklarda Göründü" başlıklı haberde Paris Hilton’un, özel bir uçakla KKTC’ye geldiği belirtilmişti.
SEVGİLSİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞMUŞTU: Hilton ve sevgilisi, sahnede aşka geldi. Sık sık birbirlerine öpücükler konduran ikilinin bu anları objektiflerden kaçmadı. Geniş güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Paris Hilton performansı öncesi hayranlarıyla bir araya geldi. Hilton yaklaşık 15 dakika boyunca onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER