Paris Hilton’un gelişinden rahatsız olan Rumlara canlı yayında olay tepki!

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris Paris Hilton’un, KKTC'de Limak Deluxe Hotel'de düzenlenen etkinliğe katılması ve sosyal medya hesabından "Merhaba Türkiye ve Kuzey Kıbrıs" şeklinde paylaşımda bulunması Rumları rahatsız etti.

KKTC'den yayın yapan Ada TV Günaydın Ada programcısı Haluk Doğandor, canlı yayında Paris Hilton'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmesine tepki gösteren Rumlara, "iyi komşu ilişkilerinde bulunun, güven oluşturun ve düşmanlık beslemeyin" çağrısında bulundu. Canlı yayında soda içen Doğandor, "Hazmetmesini öğrenin"' dedi. Güney Kıbrıs’ta yayın yapan gazeteler Paris Hilton’un hafta sonu KKTC temaslarını yazdı. "Paris Hilton 110 Bin Euro Karşılığında İşgal Altındaki Topraklarda Göründü" başlıklı haberde Paris Hilton’un, özel bir uçakla KKTC’ye geldiği belirtildi.