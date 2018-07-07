Paris Hilton'un bikinili videosu sosyal medyayı kasıp kavurdu!

Hilton Otelleri'nin veliahtı Paris Hilton son paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Seksi manken fiziğiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Takipçileri ünlü yıldızın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdırdı.

FİZİĞİYLE BÜYÜLÜYOR: Bir bikini markasının tanıtımı için çekilen bu video, Güzel mankenin fiziğiyle hala dünyanın bir numarası olduğunu gözler önüne seriyor.

PODYUMDA KAZA GEÇİRMİŞTİ: Dünyaca ünlü manken geçtiğimiz günlerde Dosso Dossi Fashion Show, kapsamında Antalya'da düzenlenen defile için baş manken olarak defileye çıkmıştı.

Seksi manken baş manken olarak çıktığı podyumda ufak da bir kaza geçirmişti.