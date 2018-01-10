Paris Hilton'dan cesur pozlar

Love Magazine aralık ayında başladığı çekimlere devam ederken, konuk ettiği ünlü isimlerle beklentiyi de artırmaya devam ediyor. Takvim çekimlerinde dün Paris Hilton vardı! Alışverişe dahi kucağında köpekleriyle giden Paris Hilton, LOVE dergisinin gelenekselleşen Advent takvimi çekimlerine de köpekleriyle katıldı. Pembe kıyafetler ve köpekleriyle sevimli görüntüler oluşturan 35 yaşındaki ünlü isim, çekimin ilerleyen dakikalarında cesur kıyafetiyle dikkati çekti.

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