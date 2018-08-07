Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı! Bu videoyu paylaştı

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar Paris Hilton, Limak Cyprus Deluxe Hotel'de Dj'lik yaparak KKTC'nin her tarafından gelen hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Hilton siyah şık kıyafeti ile sahneye çıktı. Etkinlik öncesi muhteşem havai fişek gösterisi ile birlikte gösterisine başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.

'TÜRK KAHVALTISI ZAMANI': Sabah saatlerinde otelden ayrılan Paris Hilton, kaldığı otelde odasına servis edilen Türk kahvaltısının videosunu çekerek Instagram hesabında paylaştı. "Türk kahvaltısı zamanı" ifadelerini kullanan Hilton, ilginç tepkileriyle beğenisini dile getirdi.

'BALAYI İÇİN KIBRIS'A GELİRİM': Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan K. Kavaloğlu ile gazetecilerin sorularını cevaplayan Hilton, gezmeyi çok sevdiğini ve KKTC'de olduğu için de çok mutlu olduğunu ifade etti. Başka bir organizasyon olması halinde bir kez daha gelmek istediğini söyleyen Hilton, gazetecilerin, "Balayınızda da buraya gelmek ister misiniz?" sorusuna, "Neden olmasın" cevabını verdi.

  • Magazin 07 Ağustos 2018 11:31
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı! Bu videoyu paylaştı videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro