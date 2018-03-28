Paris Hilton servet değerindeki yüzüğü düşürdü

Hilton otellerinin varisi; şarkıcı, aktris, model, moda tasarımcısı Paris Hilton, Miami'de bir kulüpte dans ederken nişanlısı Chris Zylka'nın hediye ettiği 2 milyon dolar değerindeki 20 karatlık pırlanta yüzüğünü kaybetti.

Olayı Twitter hesabında anlatan Paris Hilton, "Yüzük o kadar ağır ve büyük ki dans ederken bir anda parmağımdan kayıp başka bir masadaki buz kovasının içine düştü. Neyse ki bir mucize eseri nişanlım yüzüğü buldu ve bana geri getirdi. Belki başkası bulsa iade etmezdi" mesajını yazdı.