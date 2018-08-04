Paris Hilton KKTC'de

xtr 04 Ağustos 2018 18:11 Niye işlem yapılmadı? ABD Pasaportuna KKTC mührü basmaktan mı utanıyorsunuz? Yoksa korkuyor musunuz? Dünya bizi tanımıyor diyorsunuz ama kendinizi tanıtmak için de sanki hiç çaba sarfetmiyorsunuz. Türkiye de dahil buna. Filistin için tepinip duruyor ama KKTC için yan gelip yatıyor. Benim gördüğüm bu.