Parfüm fabrikası alev alev yandı!

Parfüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar uzun süre devam etti.

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Parfüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli’nin Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde parfüm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle patlamalar meydana gelirken tüm ilçelerden takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın Kocaeli Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Parkim Parfüm Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 20.00 sıralarında henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle Jandarma ekipleri geniş bir güvenlik önlemi alırken ekipler uzun süre yangına müdahale etti.. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

213
Parfüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Parkim isimli parfüm fabrikasında yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken, Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca ve İzmit'ten olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangının kontrol altına alınması için çalışmalar uzun süre devam etti.

313
Parfüm fabrikası alev alev yandı!

Kocaeli’nin Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde parfüm fabrikasında yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle patlamalar meydana gelirken tüm ilçelerden takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın Kocaeli Dilovası Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) Parkim Parfüm Fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre 20.00 sıralarında henüz nedeni belli olmayan sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile tüm ilçelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının büyüklüğü nedeniyle Jandarma ekipleri geniş bir güvenlik önlemi alırken ekipler uzun süre yangına müdahale etti.. Müdahale sırasında zaman zaman patlamalar meydana geldi.

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