Parçalı Güneş Tutulması Terazi burcunu nasıl etkileyecek?

11 Ağustos Cumartesi günü yılın son Parçalı Güneş Tutulması yaşanacak. Peki, Parçalı Güneş Tutulması'nın etkileri neler olacak? Astrolog Hande Kazanova Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumlarını cevapla.tv'ye anlattı.

Arkadaşlarınızı ve sosyal çevrenizi gözden geçirdiğiniz bir dönem bu alanda birtakım sıkıntı ve problemlerle karşılaşabilirsiniz hatta özel hayatınıza da bu problemler girebilir. Venüs, Terazi burcuna geçiyor yaklaşık 3 haftadır kendinizi dinlediğiniz ve geri planda durduğunuz bir dönemdi lakin şimdi kendinizi önemseyeceğiniz ve ön plana çıkartacağınız bir döngüye geçiyorsunuz. Alışveriş yapabilirsiniz, güzelleşme arzusuyla dolu olabilirsiniz, sosyalliğiniz artacak, diğer insanlarla bağlantınızı kuvvetlendirmek isteyeceksiniz ve herşeyden önce kendinizi seveceksiniz. Ufak tefek cildiniz veya görüntünüz ile ilgili değiştirmek istediğiniz konular varsa önümüzdeki 3 hafta içerisinde uygulamalar yaptırabilirsiniz. Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş tutulması sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir. Çevreniz değişebilir ya da arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi de etkileyebilir sevgili teraziler. Hala hayatınızda biri yoksa arkadaşlarınızın ön ayak olacağı bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Birden fazla işiniz varsa işinizden elde edeceğiniz gelirlerinizde hızlı değişimler oluşabilir ya da daha önceden konuşulmuş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta parçalı güneş tutulmasına doğru giderken arkadaş ilişkilerinizde kibir, gurur, intikam, küstahlık gibi etkilere dikkat edin. İşlerinizdeki gelişmelerde tutamayacağınız sözlerden kaçının ve aşırı iyimserlikle hareket etmek yerine kendinizi ve koşulları sağlama almaya çalışın.

Kaynak: cevapla.tv