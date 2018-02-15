Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

2018'in ilk güneş tutulmasına sadece sayılı saatler kaldı. Bu gece Türkiye saati ile 15 Şubat Çarşamba akşamı 21:55'te başlayacak olan parçalı güneş tutulması 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek. Peki parçalı güneş tutulması nedir, burçları nasıl etkileyecek?

Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

2018'in ilk güneş tutulmasına sadece sayılı saatler kaldı. Bu gece Türkiye saati ile 15 Şubat Çarşamba akşamı 21:55'te başlayacak olan parçalı güneş tutulması 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek. Parçalı güneş tutulmasından en çok Kova burçları etkilenecek. Peki parçalı güneş tutulması nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?

115
Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR: Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.

215
Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma ülkemizde gözlemlenemeyecek. Parçalı güneş tutulması 15 Şubat 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:55’te başlayacak 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek.

315
Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ: KOVA- Duygusal ilişkileriniz için farkındalık yaşadığınız, yenilendiğiniz, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz, ilişkinizi tamamlamış olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız aksaklıklarda kendi derslerinizi anlayıp, istediğiniz ilişki tipini farkına varabilirsiniz. Sağlığınıza her zamankinden çok dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Beklenmedik sağlık konuları oluşabilir.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat