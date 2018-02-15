Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

2018'in ilk güneş tutulmasına sadece sayılı saatler kaldı. Bu gece Türkiye saati ile 15 Şubat Çarşamba akşamı 21:55'te başlayacak olan parçalı güneş tutulması 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek. Parçalı güneş tutulmasından en çok Kova burçları etkilenecek. Peki parçalı güneş tutulması nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR: Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.
Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma ülkemizde gözlemlenemeyecek. Parçalı güneş tutulması 15 Şubat 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:55’te başlayacak 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek.
PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI BURÇLARA ETKİSİ: KOVA- Duygusal ilişkileriniz için farkındalık yaşadığınız, yenilendiğiniz, yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlamış olabilirsiniz, ilişkinizi tamamlamış olabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız aksaklıklarda kendi derslerinizi anlayıp, istediğiniz ilişki tipini farkına varabilirsiniz. Sağlığınıza her zamankinden çok dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Beklenmedik sağlık konuları oluşabilir.
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