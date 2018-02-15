Parçalı Güneş tutulması nedir kaçta olacak burçlara etkisi neler?

2018'in ilk güneş tutulmasına sadece sayılı saatler kaldı. Bu gece Türkiye saati ile 15 Şubat Çarşamba akşamı 21:55'te başlayacak olan parçalı güneş tutulması 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek. Peki parçalı güneş tutulması nedir, burçları nasıl etkileyecek?

2018'in ilk güneş tutulmasına sadece sayılı saatler kaldı. Bu gece Türkiye saati ile 15 Şubat Çarşamba akşamı 21:55'te başlayacak olan parçalı güneş tutulması 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek. Parçalı güneş tutulmasından en çok Kova burçları etkilenecek. Peki parçalı güneş tutulması nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek? Twitter

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PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR: Ay'ın Güneş'in önüne geçmesi ile Güneş Tutulması meydana gelir. Ay'ın Güneş'i tamamen kapatamaması durumuna ise Parçalı Güneş Tutulması denir. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.



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Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma ülkemizde gözlemlenemeyecek. Parçalı güneş tutulması 15 Şubat 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:55’te başlayacak 16 Şubat Cuma 01:47’de sona erecek.

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