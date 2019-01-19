Parçalara ayrılan Didem'in babası her şeyi itiraf etti

Keşan'da geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, bir gece kulübünde oryantal olarak çalıyan Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi.

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