Parçalara ayrılan Didem'in babası her şeyi itiraf etti

Keşan'da geçen 9 Ocak Çarşamba günü, ormanlık alanda kozalak toplamaya giden bir kişi tarafından gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde, omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, bir gece kulübünde oryantal olarak çalıyan Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama başlatıldı.
BABASI DÖNERCİ USTASI: Bu tespit üzerinden yola çıkan polis ekipleri, Didem Uslu'nun dönerci ustası olan ve döner bıçağını rahat kullandığı bilinen babası Hasan Uslu üzerinde yoğunlaştı. Uslu Ailesi'nin oturduğu evde yapılan aramada cinayete dair izler bulundu.
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