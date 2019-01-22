Parayı altına ve gümüşe yatıran yatırım uzmanından kriz kehaneti

“Gerçek Ekonomi” programına konuşan Rogers, önümüzdeki global ekonomik krizin, hayatında gördüklerinin en ağırı olacağını vurguladı ve şunları anlattı: -“2008´de büyük bir problem yaşadık. Çünkü her yerde çok fazla borç vardı. Ama o zamandan beri borçlar, her alanda çok çok daha yükseldi. Sadece ABD Merkez Bankası son 10 yılda, bastığı para miktarını yüzde 500 artırdı. Bu yüzden bir sonraki çöküş benim hayatımdaki en kötü kriz olacak.”

Sonraki krizde büyükler yok olacak

ABD bankaları Bear Sterns ve Lehman Brothers´ın 2007-2008 döneminde yok olduklarını anımsatan Rogers, “Bir sonraki krizde de uzun zamandır piyasada olan bazı kuruluşların yok olduğunu göreceksiniz” dedi.

Bankalar kapanacak kıtlık olacak

Dünya genelinde toplumsal olaylar, banka kapanmaları ve kritik ürünlerde kıtlıklar görülebileceğini de vurgulayan Rogers, güçlü görülen ekonomilerde de büyük sürprizlerin ortaya çıkacağını belirtti ve "Bütün büyük ülkeler acı çekecek. Amerika sıkıntı çekecek, Çin sıkıntı çekecek" dedi.

Almanya, Japonya, Çin'in başı belada

Rogers, "On yıllardır borcu olmayan Çin’in de artık borcu var. Batı ile ilişkileri olan ve yüksek düzeyde borçlu Çinliler sıkıntı yaşayacak. Çinli şirketler dahi iflas edecek. Başları büyük belada olan, bütçelerini çok aşmış Alman kentleri var. Japonya´nın çok büyük iç borçları var; devasa iç borçlar ve azalan bir nüfus. Yani büyük sürprizler göreceğiz.”

Kriz öncesi paranızı altına yatırın

Krize karşı önlem olarak altına ve gümüşe yatırım yaptığını anlatan ünlü yatırımcı Rogers, 2010 yılından bu yana ciddi bir alım yapmadığını fakat yeni alımlar için fırsat kolladığına dikkat çekti ve ekledi:

-“Ciddi bir sorun olduğunda, önce altın ve gümüş çöker. Ama sonuçta insanlar, ‘ah altın almam lazım’ derler ve altın fiyatları uçar. Bu krizde de aynısının olmasını bekliyorum. Fiyatlar gerilerse umarım daha da çok altın ve gümüş alacak kadar akıllı olurum. Çünkü bu kriz bitmeden altın çok yüksek fiyatlanmış olacak. Hatta bir balona bile dönüşebilir.”