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Parası olmayana adaylık yok!

Parası olmayana adaylık yok!

Yerel seçimde aday olmak isteyen partililer bu ara yoğun mesai harcıyor. İzmir'de CHP'li aday adayların cebinden en fazlası 10 bin en düşüğü 1000 lira başvuru ücreti çıkıyor. İzmir'de en yüksek ücreti Büyükşehir Belediyesi adaylarının ardından Konak, Karabağlar, Buca, Bornova gibi nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçedeki aday adayları ödedi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 10:21 - Güncelleme: 24-10-2018 10:21

İZMİR'de CHP il örgütü, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı ile meclis üyesi olmak isteyenler aday adaylığı başvurularını 26 Ekim Cuma gününe kadar alacak. Şu ana kadar İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için 6 kişi başvuruda bulundu.

ÖNCE ÜCRET SONRA DOSYA
Başvuru yapanların cebinden 10 bin lira adaylık parası, 250 lira ise dosya masrafı çıktı. Meclis üyeliğine aday olanlar ise dosyalarını 100 lira karşılığında aldı. Adaylık ücretlerini CHP Genel Merkezi'nin hesabına yatıran partililer, CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan da dosyalarını aldı. İlçeler için belirlenen adaylık tarifesi ise nüfusa göre değişiyor.

NÜFUSA GÖRE TARİFE
Buna göre, nüfusu 100 bin ve üzeri olan Konak, Karabağlar, Karşıyaka, Buca, Bornova, Çiğli, Bayraklı, Gaziemir, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Bergama, Kemalpaşa'da belediye başkan aday adaylarının cebinden 7 bin 500 lira çıktı. Yine bu ilçelerden belediye meclis aday adayları ise 3 bin 500 lira ödedi.

BİN LİRAYA MECLİS ADAYLIĞI
50 bin ile 100 bin arası nüfusa sahip olan Narlıdere, Balçova, Menderes, Aliağa, Urla, Tire, Seferihisar'da ise belediye başkan aday adayı olmak isteyenlerin cebinden 5 bin lira çıkarken, belediye meclis üyesi aday adaylığı için de 2 bin lira ödendi.

Nüfusu, 50 binin altında olan Kınık, Kiraz, Beydağ, Bayındır, Foça, Dikili, Çeşme, Selçuk, Karaburun, Güzelbahçe'de belediye başkan adayları, 3 bin lira, meclis üyesi adayları ise 1000 lira ödedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Eski Futbolcu 24 Ekim 2018 10:42 Meclis üye adayları niye ücret ödüyorlar. Adamlar seçilirlerse zaten oturumdan oturuma düşük bir ücret alıyorlar.

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