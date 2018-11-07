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Paralar hatalı basıldı ! Trump'ın alışkanlığı Beyaz Saray'a da yansıdı

Paralar hatalı basıldı ! Trump'ın alışkanlığı Beyaz Saray'a da yansıdı

Beyaz Saray,  geçtiğimiz yaz aylarında bir araya gelen Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için para bastırdı. Liderlerin buluşması Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de yapılmıştı. Tarihi görüşme için çıkarılan hatıra paradaki yazım hataları ise sosyal medya gündem oldu 'Google Translate' kullanın önerisi yapıldı.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 16:02 - Güncelleme: 07-11-2018 16:02

AMERİKA Başkanı Donald Trump'ın yazım hatası yapma alışkanlığı Beyaz Saray'a da sıçradı. Beyaz Saray, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temmuzda Finlandiya'da yaptığı ilk bire bir görüşme anısına hatıra parası çıkardı.

Beyaz Saray'ın hediye dükkanında 100 dolara alıcı bulan paralarda iki liderin portreleri yer aldı. Ancak hatıra parasında Rusçayı çok iyi bilmeyen birinin dahi fark edebileceği en az 3 yazım hatası göze çarptı. Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan paradaki yazım hataları kullanıcılar tarafından bir bir fark edildi.

HATA BİR DEĞİL İKİ DEĞİL...
Paranın üzerinde ‘Diplomatik' kelimesi yazılırken iki kere ‘d' harfi kullanılmış, ‘Yeni bir çağ' anlamına gelen ‘Novoya Era' ifadesinde ‘Novoe' hatası yapılmış durumda.

40 YILLIK HELSİNKİ OLDU HELPİNSKİ
En dikkat çekici hata ise ‘Helsinki' yerine ‘Helpinski' yazılması oldu. Paranın İngilizce kısmında ise mantıksal bir hata vardı. Trump, "The past does not have to define our future" (Geçmiş, geleceğimizi belirlememeli) ifadesini Putin'le görüşmesinde değil, haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la yaptığı görüşmede kullanmıştı.

Kullanıcılar yapılan hatalar konusunda eleştirilerini de gizlemedi ve en azından Google Translate'in kullanılabileceğini belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 16:05 AMERİKA'DA KADINLARIN ZAFERI!........... HALK DEMOKRASİDEN VAZGECMİYOR!... TRUMP'UN TEK ADAMLIĞI DİZGİNLENDI.

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