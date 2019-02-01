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Para transferi artık marketlerde yapılacak ilk adım Migros'tan

Para transferi artık marketlerde yapılacak ilk adım Migros'tan

Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti başlatıldı. Amaç ise banka hesabı olmayan tüketicilerin de market alışverişleri sırasında birbirlerine para göndermelerini sağlamak.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 12:20 - Güncelleme: 01-02-2019 12:20

Türkiye'nin 81 ilindeki Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, "mağazadan mağazaya para transferi" hizmeti sayesinde, banka hesabı olmayan tüketiciler de market alışverişleri sırasında birbirlerine para gönderip alabilecek.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Gönder-Al Ödeme Hizmetleri AŞ iş birliğiyle bir ilke daha imza attı.

Para Transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri artık tüm Migros mağazalarının kasalarından, banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde, anında ve uygun fiyatlarla gerçekleştirilebiliyor. 

2 BİN TL'YE KADAR OLAN İŞLEMLER
Hizmet kapsamında 2 bin TL’ye kadar olan işlemler, Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarının kasalarından yapılabilirken, 2 bin-7 bin TL arasındaki para transferi işlemleri ise 81 ildeki seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, bu seçili 450 mağazadan 2 bin TL’ye kadar olan işlemler için IBAN’a da gönderim yapılabiliyor. Migros’ta para transfer işlemleri yalnızca nakit olarak yapılabiliyor, işlem hizmet ücreti ödemelerinde ise kredi kartı, Money ve nakit gibi seçenekler de mümkün oluyor.

ŞARTLARI VAR MI? 
Migros’un hayata geçirdiği bu hizmet kapsamında yapılacak işlemlerde herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duyulmazken, para gönderen-alan kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kimliklerini ve cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları yeterli oluyor.

Türkiye’de yaşayan ve Yabancı Kimlik Numarası olan müşteriler de geçerli kimlik belgeleri ile işlem yapabiliyor.

7 GÜN 24 SAAT
Dakikalar içinde yapılabilen işlem sonrasında müşterinin telefonuna gelen referans kodu ile alıcı anında parasını çekebiliyor. İşlemler, Migros mağazalarının açık olduğu saatler dahilinde, PO MigrosJet mağazalarından ise 7 gün 24 saat yapılabiliyor.

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros, 5M, Migros Jet ve Macrocenter şubelerinin herhangi birinden gönderilen para, yine Türkiye’nin tüm illerinde bulunan Migros mağazalarının herhangi birinden anında alınabiliyor.

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