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Para sanal ama doladırıcılar gerçek! İlk kez ortaya çıktı

Para sanal ama doladırıcılar gerçek! İlk kez ortaya çıktı

Paranın dijitalleşmesi dolandırıcılar da bu alana yöneldi.  Siber sahtekarlar kripto parası bulunan onlarca vatandaşın kişisel bilgilerin ulaştı. Paraları kendi hesaplarına yönlendirdi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 12:07 - Güncelleme: 02-11-2018 12:07

İSTANBUL’da Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir internet sitesi üzerinden vatandaşların kripto para borsasındaki hesap bilgilerinin ele geçirilip maddi zararın oluştuğu yönünde ihbar aldı. Çalışma yapan siber polisi, 14 kişinin kripto para borsasındaki hesaplarına ilişkin bilgileri ele geçirerek 437 bin lira vurgun yapan yeni bir dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI
Yapılan tespitlerin ardından yüklü miktarda vurgun yapan şebeke üyelerinin adreslerini belirleyen polis, 23 ve 26 Ekim tarihlerinde peş peşe eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, vatandaşların kripto para hesap bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan şebekeye mensup 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTI DA ÇIKTI
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 18 cep telefonu, farklı GSM şirketlerine ait 18 ayrı sim kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, laptop, 3 hard disk, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte İETT indirimli taşıma kartı ve 1 tablet ele geçirildi.

HESAP BİLGİLERİNİ KENDİLERİNE YÖNLENDİRDİLER
Şebekenin, ‘oltalama’ yöntemini kullanarak web siteleri üzerinden elektronik para birimi ‘Bitcoin’ borsasında hesapları bulunan kişilerin bilgilerini ve GSM hatlarına tanımlı şifrelerini ele geçirdikleri, mağdurların borsa işlemlerini sahte belgelerle temin ettikleri kendi GSM hatlarına yönlendirdikleri, bu yöntemle de mağdurların kripto para borsasındaki hesaplarını kendi hesaplarına yönlendirerek boşalttıkları ortaya çıktı.

Mahkemeye çıkarılan şebeke üyelerinden 10’u ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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