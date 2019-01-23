Para için kızını 14 yerinden bıçakladı!

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Soyudemir, 32 yaşındaki kızı Ayşe Soyudemir ile tartışmaya başladı. Ardından, baba Soyudemir, parasını harcadığı için kızını 14 yerinden bıçakladı.

Ayşe Soyudemir'in çığlıklarını duyan komşuları, polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı. Ekipler, kanlar içindeki Ayşe Soyudemir'i hastaneye kaldırırken, baba ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba, ilk ifadesinde kızıyla para yüzünden tartıştığını itiraf etti, ‘Hesabımda para bırakmamıştı. Sürekli paralarımı yiyordu, onun yaptığı borçları ödüyordum’ dedi.

Baba Soyudemir, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. Kızı Ayşe Soyudemir ise Bursa Devlet hastanesinde tedavi altında. 32 yaşındaki kadının hayati tehlikesinin bulunuyor.