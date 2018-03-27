Papazlar 608 bin dolar bağış parasını çalıp lüks hayat yaşadılar

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde ki Formosa kilisesinde, baş piskopos Jose Ribeiro ve dört papazın kiliseye bağışlanan düğün, vaftiz ve cenaze masrafları için toplanan 608 bin dolar parayı çaldıkları tespit edildi.

Papazların birinin evine baskın yapan polis evde bulunan duvarın içinde yaklaşık 30 bin dolar buldu. Piskopos ve papazların bu paraları üç yıl içinde çaldıkları ve paraların çoğunu lüks araba ve altın takılar alarak harcadıkları tespit edildi. Polisler bulunan paraları bir kaç saat içinde ancak sayabildi. Soruşturmayı yürüten savcı, piskopos ve papazların çaldıkları paraların yanı sıra şahsi masrafları için kiliseden harcama yaptıklarını ve kilisenin arabalarını şahsi işleri için kullandıklarını tespit etti. Sanık avukatları müvekkillerinin masum olduklarını ve bunu kısa süre içinde ispatlayacaklarını söyledi.