Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

Güney Kıbrıs'ta 4 yaşında evlatlık aldığı kıza 10 yıl boyunca taciz eden papaz, 2 yıl cezaevinde kaldı. Cezası bitince de kilisede en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi. Genç kız bu karardan sonra evinde intihar etti.

Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşındayken kendisine evlatlık olarak bırakılan Elena Franci (29) isimli kızı 10 yıl boyunca taciz ettiği ortaya çıktı. Taciz olayının ortaya çıkması üzerine Kilise soruşturma başlatırken, 29 yaşına gelen Elena Franci, evinde ölü bulundu. Tacizci papazın 2 yıllık hapis cezasının ardından Sen Sinod Meclisi tarafından aklanıp, görevine iade edildiği ortaya çıktı. Kıbrıs Rum tarafında ortalık fena halde karıştı. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

Rum kesiminde, 1993 yılında 4 yaşında olan Elena Franci, ailesi tarafından papazın bakımına verildi. Ancak papaz, küçük kıza tacizde bulundu. Tacizler 10 yıl boyunca sürdü. 2011 yılında gündeme gelen taciz olayının ardından adı açıklanmayan papaz 2 yıl hapis cezası aldı. Cezasını çekip, cezaevinden çıkan papaz, Kilise'de en üst kurul olarak bilinen Sen Sinod Meclisi tarafından göreve iade edildi.

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Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

Elena Franci, geçen hafta Rum Bağımlıları Tedavi ve Rehabilitasyon (KENTHEA) Merkezi'ndeki randevusuna gitmeyince buradaki görevliler, polise haber verdi. Eve giden polis, Elena Franci'yi ölü buldu. Elena'nın yaşadığı tacizler nedeniyle girdiği bunalımdan çıkması için tedavi gördüğü ve birçok ilaç kullandığı belirtildi.

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Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

Olay, Rum medyasında geniş yankı buldu. Medya, olayı, 'Elena'nın ölümü, kutsal savaş' başlığıyla manşetlere taşıdı. Tacizci papazın tekrar göreve getirilmesi eleştiri konusu oldu. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı...

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