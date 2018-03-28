Papazın 10 yıl boyunca taciz ettiği kız öldü! Sonrası da skandal..

GÜNEY Kıbrıs Rum Kesimi'nde bir papazın 4 yaşındayken kendisine evlatlık olarak bırakılan Elena Franci (29) isimli kızı 10 yıl boyunca taciz ettiği ortaya çıktı. Taciz olayının ortaya çıkması üzerine Kilise soruşturma başlatırken, 29 yaşına gelen Elena Franci, evinde ölü bulundu. Tacizci papazın 2 yıllık hapis cezasının ardından Sen Sinod Meclisi tarafından aklanıp, görevine iade edildiği ortaya çıktı. Kıbrıs Rum tarafında ortalık fena halde karıştı. Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.