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Papaz Brunson'la ilgili yeni gelişme!

Papaz Brunson'la ilgili yeni gelişme!

İZMİR'de, ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmal Cem Halavurt, ev hapsi ile yurt dışına çıkış yaşağının kaldırılması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 11:51 - Güncelleme: 14-08-2018 12:36

'Terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY adına suç işlemek' ve 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak, verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmal Cem Halavurt, üst mahkemeye başvurdu. Avukat Halavurt, Brunson hakkındaki ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Olay yazı: Brunson'u havada görmemizin önünde engel yok

Bu iddia doğru mu firmalar dolar zammı yerine bunu yapacak

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 12:17 Ve papazın ev hapsi kaldırılır yurt dışı çıkış yasağı ile beraber. Papaz abd ye gider. Trump bir twet atar Türk Bakanlara yaptırım kakarını kaldırıyorum diye dolar yeniden 4,80'lere düşer. Bu arada dolar alanların vay haline!!!

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