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Papaz Brunson'la ilgili flaş talep

Papaz Brunson'la ilgili flaş talep

Türkiye'de FETÖ'den yargılanan ve av hapsine alınan ABD'li Papaz Brunson'la ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Brunson'un avukatı mahkemeye başvurarak ev hapsi kararına itiraz etti.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 16:58 - Güncelleme: 30-07-2018 16:58

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu FETÖ zanlısı Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt mahkemeye yeni bir başvuruda bulundu. Avukatı Brunson'ın ev hapsinin kaldırımlasını ve hakkındaki yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmiş, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donal Trump ve Yardımcısı Pence Bruson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişlerdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 30 Temmuz 2018 17:38 Ohaa!..... Papaz dediler........... Yaaaaaaa Ortaçağ'daki din adamlarına genellikle papaz denir. ..Adam Pastör (Önder) biraz bilgili olun!!

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