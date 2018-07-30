Papaz Brunson'la ilgili flaş talep

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu FETÖ zanlısı Rahip Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt mahkemeye yeni bir başvuruda bulundu. Avukatı Brunson'ın ev hapsinin kaldırımlasını ve hakkındaki yurtdışı yasağının kaldırılmasını talep etti.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle 'ev hapsi' kararı verilmiş, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

ABD Başkanı Donal Trump ve Yardımcısı Pence Bruson'un serbest bırakılmaması halinde Türkiye'yi yaptırım uygulamakla tehdit etmişlerdi.