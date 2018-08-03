Papaz Brunson keşke ajan olsaydı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Andrew Craig Brunson olayı neden bu kadar büyüdü? Brunson krizini bugünkü köşe yazısında ele alan Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk, farklı bir noktaya işaret etti.

ABD'nin bu denli tepki vermesini altında yatan nedenini kaleme alan Öztürk, bu durumu ABD yönetiminin Hıristiyanların Evangelist kolunun yoğun etkisinde olmasına bağlıyor.

DİN ADAMI OLDUĞU İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ

Krizde asıl aktörün Trump değil, Başkan Yardımcısı Mike Pence olduğunu ifade eden yazar, "Kendisi koyu bir Evangelist’tir ve Rahip Brunson meselesinde başrolü oynamaktadır. Sanıldığı gibi Brunson çok önemli bir istihbaratçı olduğu için değil, Evangelistler içinde çok güçlü bağları olan bir din adamı olduğu için bu kadar önemlidir." ifadelerine yer verdi.

Karşılıklı restleşme yerine akıllı diplomasinin yürütülmesi önerisinde bulunan Öztürk, Brunson'un din adamı olduğuna dikkat çekerek yazısını böyle tamamlıyor:

BRUNSON KEŞKE AJAN OLSAYDI

"Rahip Brunson’un Türkiye’de istihbarat topladığı, faaliyetlerinin ABD lehine, Türkiye aleyhine olduğu gerçeğini de kabul ediyorum.

Evangelist papazı olarak, misyoner ruhlu bu insanların din, devlet ve mezhep eksenli hareket etmesi kaçınılmazdır. Buradan Brunson’un çok büyük bir istihbarat elemanı olduğu çıkmaz. Keşke öyle olsaydı. Sorun daha kolay çözülürdü.

Brunson’un Evangelistler için gurur meselesi yaptıkları çok önemli bir din adamı olması, ajan olmasından daha ciddi bir sorundur. Zira bu durum ABD’de çok geniş ve güçlü bir dini gurubu da krizin parçası haline getiriyor.

Başkan Yardımcısı Pence, bu meseleyi dini duygularla ele alıyor. Trump ise seçimlere önemli etki yapacağını biliyor. Bu nedenle mesele büyüyor. Aslında daha fazla ABD iç politikasının etkisi var bu krizde. Bunu da göz ardı etmeyelim.

PAPAZ FETÖ DE EVANGELİSTLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DİN ADAMIYSA?

Brunson’un, ABD için çalışan ‘Papaz FETÖ’ ile takas edilmesi hepimizi çok mutlu eder. Türkiye de buna zorluyor ama ne kadar gerçekleşir bilemiyorum. Zira, ya “Papaz FETÖ” de Evangelistler için çok önemli bir din adamıysa!?"

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamı

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