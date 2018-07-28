Papaz Brunson ile ilgili şok bilgiler ortaya çıktı

Papaz Brunson’un, Türkiye’de gençlerin zihnini bulandırmak isteyen misyoner kuruluşların başaktörü olduğu ortaya çıktı. İzmir Diriliş Kilisesi Papazı olan Brunson’a bağlı onlarca misyoner kuruluşu olurken, papazın gençlere ulaşmak için ‘sanat’ adı altında birçok etkinlik düzenlediği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği Andrew Brunson ile ilgili Milli Gazete'de şaşırtıcı bilgiler yer aldı.

MİSYONERLERİN HAMİSİ

İzmir Diriliş Kilisesi papazı olan Brunson’a bağlı onlarca misyoner kuruluşu bulunuyor. Papaz Brunson’un ‘Uyanış Geliyor, Uyanış Gençliği, Hıristiyan Gazete, Hıristiyan Forum, Nasıl Hıristiyan Olurum’ adı altında onlarca platformun yöneticisi olduğu ortaya çıktı. Brunson’a bağlı misyoner platformlar ülkemizin birçok noktasında çalışmalar yürütürken, platformların her kentte 4 kilise açmayı planladığı açıkça ifade ediliyor.

PAPAZ GİTARCI OLDU

Misyoner kuruluşların hamisi olan Brunson, papazlıktan öte müzik, dans ve spor gibi aktiviteleri kullanarak da gençlerin ilgisini misyoner platformlarına çekmeye çalışıyor. Brunson’un Türkiye’deki misyoner platformlarında gitar çalan fotoğrafları dikkat çekti. Papaz, kendine bağlı ‘Kutsal Kitaplar’ adlı siteyle misyonerlik yayan binlerce kitabı ücretsiz dağıtıyor. Öte yandan misyonerlik.com ve birçok misyoner sitenin papaza bağlı olduğu belirtiliyor.