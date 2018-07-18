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Papaz Brunson hakkında yeni gelişme: Bugün serbest kalabilir

Papaz Brunson hakkında yeni gelişme: Bugün serbest kalabilir

TÜRKİYE'de casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD‘li papaz Andrew Brunson'ın avukatı, müvekkilinin bugün serbest bırakılabileceğini belirtti.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:14 - Güncelleme: 18-07-2018 11:16

Deutsche Welle'de yer alan habere göre Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, tutuklu yargılanan müvekkilinin bugünkü duruşmada serbest bırakılabileceğini söyledi.

BUGÜN SERBEST BIRAKILMASI BEKLENİYOR
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada bugün iddia makamının son üç tanığı dinlenecek. Son savcılık tanıklarının dinlenmesiyle delil toplama sürecinin de tamamlanacağına işaret eden avukat Halavurt, "İlk günden beri, hukuk uyarınca sanığın serbest bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Delil toplanma evresinin sona ermesiyle bugün serbest bırakılmasını bekliyoruz” dedi.

Mahkemeler yargılama esnasında delillerin karartılmasını engellemek amacıyla ya da kaçma riskini göz önünde bulundurarak sanığın tutuklu yargılanmasına karar verebiliyor.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, "Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla" ve "PKK örgütünü desteklemekle" suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ABD-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNE ETKİSİ
ABD'li papazın tutuklanması Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılması için Twitter'dan çağrı yapmıştı. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Hemen ardından ABD'deki 66 senatör de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ithafen yazdıkları mektupla, Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Trump yönetimi ayrıca, Brunson hakkındaki suçlamaların düşmemesi hâlinde Türkiye’ye karşı cezalandırıcı "tedbirler" alabileceği sinyali vermiş, sonrasında ABD Senatosu Türkiye'ye F-35 satışını bloke eden tasarıyı onaylamıştı. Tasarının gerekçesi olarak bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe dile gösterilmişti.

Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" ile suçlanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, tutuklu yargılanan müvekkilinin bugünkü duruşmada serbest bırakılabileceğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • akın 18 Temmuz 2018 11:58 hani ver papazı al papazı resti,abd vatandaşına uyguladığınız adaleti Türk vatandaşına uygulayamıyorsunuz

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