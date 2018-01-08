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Papa'dan Erdoğan ve Türkiye açıklaması

Papa'dan Erdoğan ve Türkiye açıklaması

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2018 17:08 - Güncelleme: 08-01-2018 17:08

Papa Francesco, yeni yıl nedeniyle Vatikan'a akredite 183 ülkenin büyükelçisini Apostolik Saray’da ağırladı ve onlara hitaben bir konuşma yaptı.

Dünya meselelerine değindiği hitabının ardından tek tek ellerini sıktığı misyon şeflerini selamlayan Papa, onlarla kısa birer sohbet gerçekleştirdi.

Toplantıya Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Mehmet Paçacı da katıldı. Mehmet Paçacı, etkinliğin ardından selamlaşmaları sırasında Papa ile diyaloglarını Doğan Haber Ajansı’na (DHA) şöyle aktardı:

ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN MEMNUNİYET DUYACAĞINI SÖYLEDİ

“Ben Papa’nın yeni yılını kutladım. O da bana, Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) kendisini ziyaret etmesini beklediğini ve bundan memnuniyet duyacağını söyledi. Biz de buna sevindiğimizi söyledik.”

TARİH HENÜZ BELLİ DEĞİL

Büyükelçi Mehmet Paçacı, bu ziyaret konusunda girişimlere başlanıp başlanmadığına ilişkin bir soruya da, “Tarih belirleme konusunda bir çalışmamız var. İki taraf da bu ziyaretin olmasını istiyor. Ancak henüz tarih belli değil” diye karşılık verdi.

Paçacı, bu ziyaretin en yakın zamanda gerçekleşeceğini de ekledi.

PAPA: TÜRKİYE'NİN TAKDİR EDİLMESİ GEREK

Büyükelçi Paçacı'nın verdiği bilgilere göre, Papa, yaptığı uzun konuşmasında Türkiye’ye de değindi. Konuşmasında sığınmacılar konusuna geniş yer veren Papa Francesco, onların tekrar vatanlarına dönmelerinin mümkün kılınmasının önemine değinirken, bu zor durum karşısında gösterdikleri çaba, çok sayıda sığınmacıyı ağırlamaları nedeniyle Türkiye, Ürdün ve Lübnan’ın uluslararası toplum tarafından takdir edilmesi ve onlara destek verilmesi gerektiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • SEM 08 Ocak 2018 19:55 PAPA bile REİSİ takdir etti bir muhalefet takdir edemedi diye düşünüyom

    CEVAP YAZ 9 3
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