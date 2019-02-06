Papa Francis'ten Hristiyan dünyasını şoke edecek seks itirafı!

Hristiyan dünyası ardı ardına gelen açıklama ve itiraflarla şoke oldu. Çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından bir itiraf da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'ten geldi. Papa Francis, rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını itiraf etti. Papa Francis, Katolik kilisesi rahiplerinin ve piskoposların rahibelere cinsel tacizlerinin halen süregelen bir problem olduğunu kabul ederek, bunun önüne geçmek için daha çok tedbir alınması gerektiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan’a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Papa Francis, bazı rahibelerin seks kölesi olarak kullanıldığını itiraf etti. Bir gazetecinin geçen hafta Vatikan’ın aylık dergisinde kilisede rahibelerin taciz edildiği şeklindeki bir makalenin yer aldığını hatırlatması üzerine Papa Francis, “Bunu yapan rahiplerin, hatta piskoposların olduğu gerçek. Sizin de bunun farkında olmanız sebebiyle bunun halen devam ettiğini düşünüyorum.

Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı birçok rahibi açığa aldık” dedi. Papa, “Daha çok şey yapmamız mı lazım. Evet. Bu konuda irade sahibi miyiz? Fakat biz halen yola girdik” dedi.