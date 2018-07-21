Panik atağın belirtileri nelerdir, sebepleri nelerdir? Panik atak nasıl tedavi edilir...

Endişe, korku gibi sıkıntı duygularını içinde bulunduran, nöbetler şeklinde ortaya çıkan panik atağı nasıl tedavi edilir? Psikolog Merve Pehlivan cevapla.tv için anlattı.

Panik atak aşırı derecede yüksek seviyelere ulaşan kaygı nedeniyle meydana gelir. Ortada görünür bir neden olmamasına rağmen gelişen, çok yoğun bir korku hissidir. Panik atak nöbetleri oldukça korkutucu olabilir, öyle ki bu ataklar sırasında kontrolünüzü kaybettiğinizi, kalp krizi veya beyin kanaması geçirdiğinizi ya da öleceğinizi düşünebilirsiniz. Ancak panik atak nöbeti sırasında bu korku hissinin yanı sıra terleme, çarpıntı gibi fiziksel belirtiler de yaşanabilir. Hemen herkes bir panik atak geçirme riskiyle karşı karşıyadır diyebiliriz. Herhangi bir kaygı bozukluğu şikayeti olmayan kişilerde ise panik atak ancak kaygıya neden olan bir olayın, bir durumun tetiklemesiyle görülecektir.

Panik atak, görünürde açık bir tetikleyici olmadan aniden ve hiçbir uyarı vermeden ortaya çıkabilir. Her ne kadar bir panik atak krizi rastgele ortaya çıkıyormuş gibi görünse de aslında bu atakların tehlikeye karşı insanın evrimsel cevabı olduğu söylenebilir. Bir panik atak nöbetinin insan yaşamındaki en endişe verici, en korkutucu ve en sıkıntılı deneyimlerden biri olduğu söylenir. Tam olarak nedeni açıklanamamakla birlikte kadınlarda panik atak şikayetine erkeklere oranla daha çok rastlanır.

Kaynak: cevapla.tv