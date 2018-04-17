Pamukkale'ye ücretsiz giriş izdihamı: Yasak dinlemediler!

Pamukkale'nin girişlerinin ücretsiz olması ile birlikte en kalabalık günlerini yaşayan Pamukkale Ören yerinde Turizm Haftası kutlama töreni de gerçekleştirildi. Denizli Valisi Hasan Karahan'ın da katıldığı törenlerde, protokol açılan stantları ziyaret etti.