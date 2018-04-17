Pamukkale'ye ücretsiz giriş için kuyruk oldular

Denizli Valisi Hasan Karahan'ın da katıldığı törenlerde, protokol açılan stantları ziyaret etti. Vatandaşlar beyaz travertenlerde doyasıya eğlenirken, tarihi yerleri de gezdi. Bazı gençler ise yasak olmasına rağmen tarihi yapılanı üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Yoğun katılımın olduğu ziyarette bazı vatandaşlar araçlarını tarihi yerlerin üzerine park etmesi dikkat çekti.



