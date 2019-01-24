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Pamukkale Turizm kimindir? Sahipleri kimdir?

Pamukkale Turizm kimindir? Sahipleri kimdir?

İflası açıklanan Pamukala Turizm sahipleri merak konusu oldu. Dede Hüseyin Mazlum Babalım'ın hayali olan ve Atatürk'e sunup onay aldığı şehirler arası yolcu taşımacılığı fikri torun Babablımlar tarafında 1962'de hayata geçirildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 16:13 - Güncelleme: 24-01-2019 16:13

İflası açıklanan Pamukala Turizm sahipleri merak konusu oldu. 1962’de kurulan Pamukkale turizm firması adını Denizli’nin doğa harikası olan (Hierapolis) Pamukkale’den aldı.

Dede Mazlum Bababalım’ın hayali olan yolcu taşımacılığını torunları Cafer Sadık Bababalım, Turan Bababalım ve Turgut Bababalım gerçekleştirdi.

YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR?
Pamukkale Turizm'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Cafer Sadık Bababalım, Turhan Bababalım, Mazlum Bababalım, Ahmet Bababalım, Sadık Bababalım yer alıyor. Şirketin Genel Müdürlüğünü ise Mustafa Özdalgıç yapıyordu.

Yönetim Kurulu Üyesi Mazlum Bababalım

1. MECLİS'İN İLK MECLİSİ
Cumhuriyet tarihinde de önemli bir yere sahip olan Bababalım ailesi büyüklerinden Hüseyin Mazlum Babalım 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde oluşturulan Mustafa Kemal’in başkanlığını yaptığı Heyet-i Temsiliye, temsilci olarak gönderilmiştir. I. TBMM’ye gönderilen mebustan bir  olan Hüseyin Mazlum’un aynı zamanda üç oğlu cephede görev alıyordu

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