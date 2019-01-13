Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi! 7 kişi adliyede

KOCAELİ 'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyelerinden 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi! 7 kişi adliyede

KOCAELİ 'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyelerinden 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi! 7 kişi adliyede

Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Körfez Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi! 7 kişi adliyede

Sağlık kontrolünden geçirilen kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu, yoğun güvenlik önlemi altında Körfez Adliyesine getirildi.

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Palu ailesiyle ilgili son dakika gelişmesi! 7 kişi adliyede

DAMAT TECAVÜZÜ BANA ANLATTI: Kocaeli Körfez'de Palu Ailesi'nin kiracısının abisi olan Mehmet Taştaş "Kardeşim 10 yıl önce onların apartmanında kiracıydı. Damatları Tuncer Ustael ile alkol alıyorduk. Alkol içtikçe bize 'Kayınvalidem ve baldızım bana iğne yapıp, gece tecavüz ediyorlar'' dedi.

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