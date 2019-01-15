Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kendi iç dünyalarına kapanık ve gerçek dışı düşüncelerle yaşayan Palu ailesinin bir benzeri Amerika'da ortaya çıktı. Bebeğine uyku apnesi teşhisi konan anne kızına fiziksel ve zihinsel engelli muamelesi yaptı ancak genç kızın büyümesi ile işin rengi değişti.

Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

AMERİKA Birleşik Devletleri’nde (ABD) anne kız arasında yaşanan olay insanı şok etti. Böylesi ancak filmlerde olur denilen olay annenin ölümüne genç kızın ise hapishaneye girmesine neden oldu. Missouri eyaletinde yaşayan Clauddine Blanchard’ın 1993’te bir kız çocuğu dünyaya geldi. Gypsy Rose adı verilen bebeğe 3 aylıkken uyku apnesi teşhisi koyuldu. Anne kızın hayatını mahveden süreç bu hastalığın ortaya çıkması ile başladı.

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Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

Uyku apnesi teşhisi sonrası anne Blanchard, yakınlarına kızının zihinsel ve bedensel engelli olduğunu ifade etti. Öyleki kızı büyümeye başladığında yürümeye bile alıştırmadı ve tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Kızını doktor doktor gezdiren anne Rose’un yoktan yere epilepsi tedavisi görmesine neden oldu ve onlarca kez de küçük kız ameliyat geçirmek zorunda kaldı.

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Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

Ancak hasta olmayan kızına hasta muamelesi yapan anne çevresindeki herkesi yanıltarak bir de takdir toplamaya başladı. Yerel gazeteler Blanchard’ın ne kadar fedakar bir anne olduğunu yazarken derneklerden de bağış toplamaya başladı.

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Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

Doktorların kızının hiçbir hastalığının olmadığını söylemesi anneyi ikna etmeye yetmedi. Yıllarca kızına hasta muamelesi yaptı ve kızının hastane ile ev arasında mahkum gibi yaşamasına neden oldu.

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