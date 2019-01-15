Palu ailesinin Amerikan versiyonu katilini ‘hasta' etti

AMERİKA Birleşik Devletleri’nde (ABD) anne kız arasında yaşanan olay insanı şok etti. Böylesi ancak filmlerde olur denilen olay annenin ölümüne genç kızın ise hapishaneye girmesine neden oldu. Missouri eyaletinde yaşayan Clauddine Blanchard’ın 1993’te bir kız çocuğu dünyaya geldi. Gypsy Rose adı verilen bebeğe 3 aylıkken uyku apnesi teşhisi koyuldu. Anne kızın hayatını mahveden süreç bu hastalığın ortaya çıkması ile başladı.
Uyku apnesi teşhisi sonrası anne Blanchard, yakınlarına kızının zihinsel ve bedensel engelli olduğunu ifade etti. Öyleki kızı büyümeye başladığında yürümeye bile alıştırmadı ve tekerlekli sandalyeye mahkum etti. Kızını doktor doktor gezdiren anne Rose’un yoktan yere epilepsi tedavisi görmesine neden oldu ve onlarca kez de küçük kız ameliyat geçirmek zorunda kaldı.
Doktorların kızının hiçbir hastalığının olmadığını söylemesi anneyi ikna etmeye yetmedi. Yıllarca kızına hasta muamelesi yaptı ve kızının hastane ile ev arasında mahkum gibi yaşamasına neden oldu.
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