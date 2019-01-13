Palu ailesinde şok tecavüz itirafı! Baldızım ve kayınvalidem ilaç içirip...

KOCAELİ ' de Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Palu ailesinin bir komşusu damat Tuncer'in sarhoşken anlattığı tecavüzü açıkladı.

KOCAELİ 'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile üyelerinden 7 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan Palu ailesinin bir komşusu damat Tuncer'in sarhoşken anlattığı korkunç tecavüzü açıkladı.

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Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Körfez Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Twitter

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Sağlık kontrolünden geçirilen kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu, yoğun güvenlik önlemi altında Körfez Adliyesine getirildi. Twitter

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