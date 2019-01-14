Palu ailesi Tuncer'in bir pisliği daha çıktı Başsavcılıktan yeni açıklama geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin Palu ailesi hakkında yürütülen soruşturmadan yeni haberler var. Meryem ile kızının cesedini aramak için kazı yapılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı kazıyla ilgili herkesin merak ettiği sonucu duyurdu. Başsavcılık ailesinin açıklaması ile Tuncr'in Tuncer'in bir pisliği daha ortaya çıktı, başsavcılık şimdi onu araştırıyor. Müge Anlı canlı yayında merak konusu olan bir başka noktayı da açıkladı. İşte Palu ailesiyle ilgili yeni gelişmeler:
Körfez Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınan kayıp Meryem'inablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Palu ailesiyle ilgili bugün soruşturmayı yürüten Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz'dan açıklama geldi.
CESETLER BULUNDU MU? : Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz kayıp Meryem ile küçük kızıyla ilgili yapılan kazı çalışmalarına ilişkin herkesin merak ettiği sonucu açıkladı. Tuncer Ustael'in söylediği yer de dahil yapılan aramalarda cesede rastlanamadı. Açıklamada şöyle denildi:
-Kayıp meryemin cesedinin bulunabileceği şüpheli tuncer tarafından gösterilen Körfez Tütünçiftlik'te yapılan kazı çalışmalarında ve yaşı küçük Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü iddia edilen Sakarya ile Ferizli ilçesinde yapılan kazı çalışmasında cesetlere ulaşılamamıştır.
KENDİ ÇOCUKLARINI DA TACİZ ETMİŞ : Kocaeli başsavcısı Palu ailesinden 6 kişinin 'Eziyet çektirerek kasten adam öldürme suçundan' tutuklandığını açıkladı. Tuncer Ustael ile ilgili taciz suçlaması da kapsamlı bir şekilde araştırılıyor. Başsavcılık, "Tuncer'in daha önce Başakşehir'de kapıcılık yaptığı sırada yanlarında bulunan kayıp Meryem'in küçük oğluna yönelik cinsel istismar iddiası ve yine şüphelinin kendi çocuklarına yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam etmektedir" bilgisini verdi.
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