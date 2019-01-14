Palu ailesi son durum Tuncer Ustael'in Fetullah Gülen ile benzerliği

Palu ailesi üyelerinden olayında 6 şüpheli tutuklandı, baba serbest bırakıldı. Son durum bu şekilde. 'Cinci hoca' olarak bilinen Damat Tuncer Ustael ve Palu ailesi hakkında iddialar arasında tecavüz, cinayet, gasp ve işkence var. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yaşananlar herkesi şaşkına çevirdi.
TUNCER USTAEL'İN BABASI SERBEST KALDI
ATV'de Müge Anlı'nın programına katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp kadının ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu, tutuklanırken, Tuncer Ustael'n babası Harun serbest bırakıldı.
HER ŞEY BU EVLİLİK İLE BAŞLIYOR: Emine, Tuncer Ustael ile evlenirken Meryem de Ahmet Bey ile evleniyor. Tuncer Ustael'in kayınbiraderi İsa'ya eniştesi Ahmet'i öldürttüğü iddia ediliyor. Bu suçu ise ailenin babası Harun Palu üstleniyor. Kendisini cinci hoca olarak tanıtan ve aileyi kontrolü altına alan Tuncer Ustael'e inanmayan iki kişi Harun Palu ve ölen Ahmet de pasifize edilmiş oluyor. Tuncer Ustael; geride kalan aile fertlerine işkence uygulayıp, cinsel istismarda bulunuyor. Daha sonra ise Tuncer, eşini öldürttüğü Meryem'e tecavüz ediyor ve öldürüyor. Ahmet ve Meryem çiftlerinin çocukları Melike de aynı şekilde Tuncer tarafından öldürülüyor, Recep de Tuncer'in işkencelerinden kaçıyor.
KAYIP BAŞVURUSU İLE ORTAYA ÇIKAN İĞRENÇ HİKAYE: Geçtiğimiz hafta Müge Anlı'nın programına kayıp aile fertleri Meryem ve Melike Tahnal'ı aramak için çıkan Palu ailesi ile ilgili ortaya atılan iddialar tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Ailenin damadı Tuncer Ustael isminin çevresinde şekillenen olaylar zincirinde cinayetten tecavüze, çocuk istismarından sadizme varana kadar birçok iddia ortaya atıldı.
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