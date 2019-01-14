Palu Ailesi skandalında flaş gelişme! İtiraf ettiler

ATV ekranlarında gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, Palu ailesiyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurarak, "Palu ailesi cinayeti itiraf etti." dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı canlı yayında Palu ailesi ile ilgili yeni bir gelişmeyi aktararak, ailenin cinayeti itiraf ettiğini canlı yayında açıkladı. Twitter

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"BEN SADECE ARACIYIM": Beş yıl önce kapanan soruşturma dosyasının, yaptıkları yayınların ihbar kabul edilmesi üzerine yeniden açıldığını hatırlatan Anlı, Palu ailelesinin Meryem ve Melike Tahnal'ı öldürdüklerini itiraf ettiğini duyurdu. Müge Anlı, "İzleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Komşu ailenin bağlanması. Diğer izleyicilerimizin bağlanması, Kocaeli Emniyetinin büyük bir gayretle ortaya koyması sonucu bu cinayet ortaya çıktı. Ben sadece aracıyım. Adalet bir şekilde tecelli edecek. Adalet yerini buldu. Şunu belirtmek istiyorum Palu ailesinin hepsi suçlarını itiraf etti. Allah'a şükürler olsun." ifadelerini kullandı. Twitter

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HARUN PALU SERBEST BIRAKILMIŞTI: Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının, Meryem Tanhal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Havva Palu, baba Harun Palu, çocukları İsa Palu, Fatih Palu ve Ayşe Palu ile enişte Tuncer Ustael ile eşi Emine Ustael, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Baba Harun Palu serbest ise serbest bırakılmıştı. Twitter

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