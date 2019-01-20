Palandöken tıklım tıklım doldu iğne atılsa yere düşmez

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Avrupa'nın en uzun kayak pistlerine sahip olan Palandöken'de oteller, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

Palandöken tıklım tıklım doldu iğne atılsa yere düşmez

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki oteller, sömestr tatilinde doldu. Karnelerini aldıktan sonra Türkiye'nin dört bir tarafından aileleriyle birlikte Palandöken'e gelen çocuklar, kayak pistlerinde tatilin tadını çıkarıyor. Tatil nedeniyle yaşanan yoğunluk nedeniyle oteller, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı.

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Palandöken tıklım tıklım doldu iğne atılsa yere düşmez

Deniz seviyesinden 3 bin 125 metre yükseklikten 2 bin 100 metreye kadar, 28 kilometre uzunluğundaki pistlere ve mekanik tesislere sahip Palandöken'i tercih edenler, gün boyu kayak yapabiliyor. Palandöken'de, aydınlatan pistler sayesinde gece de kayak ya da snowboard yapma olanağı bulunuyor.

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Palandöken tıklım tıklım doldu iğne atılsa yere düşmez

GELECEK YIL İÇİN REZERVASYON YAPILIYOR: Bir otelin genel müdürü Ömer Akça, "Palandöken'in büyüleyici doğal güzelliği sayesinde kayak pistleri tatilde de cıvıl cıvıl. Türkiye'nin dört bir tarafından gelenler, Palandöken'e veda etmeden önce otelde gelecek yıl için rezervasyon yaptırıyor. Saat 08.00'den saat 20.00'ye kadar kayak yapan misafirlerimize şehir merkezine götürerek yöresel çağ kebabı, su ve tatar böreği, dut çullaması, kadayıf dolması, lor dolması gibi yiyecekleri tattırıyoruz" diye konuştu.

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Palandöken tıklım tıklım doldu iğne atılsa yere düşmez

BURADA TATİL YAPMAK AYRICALIK: Palandöken'deki bir başka otelin genel müdürü Ali Güney ise, "Palandöken yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son model tesisleriyle kış turizmin vazgeçilmez kayak merkezi haline gelen Palandöken'de tatil yapmak ayrıcalıktır. Doğu'da olan Palandöken, Türkiye'nin en uç noktasına sadece 2 saat uzaklıkta. Buraya bir kez gelen, artık başka bir yere gitmiyor. Çünkü Avrupa'nın en iyi kayak pistleri burada" dedi.

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