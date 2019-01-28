Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'ne her geçen yıl arttığını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Erzurum Valisi Okay Memiş, kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne ziyaretçi ilgisinin geçen yıla göre yüzde 150 oranında arttığını bildirdi.

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Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Memiş başkanlığında, Valilik binasındaki konferans salonunda, vali yardımcıları, kaymakamlar ve belediye başkanlarının yanı sıra çeşitli kurumların bölge ve il müdürlerinin katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

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Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Erzurum'da yapılan ve yapılması planlanan projelerin ele alındığı toplantında konuşan Memiş, kent için önemli birtakım hedefler koyduklarını söyledi.

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Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Memiş, turizmin, en büyük istihdam kaynağı olduğunun altını çizerek, "Hedefimiz kış turizminde Türkiye'de bir numara olmak. Palandöken'e ziyaretçi ilgisini geçen seneyle mukayese ettiğimizde yüzde 150 artış var. Büyükşehir belediyemiz ve otellerimiz iyi bir iş yürütüyor, çok iyi durumdayız inşallah daha da iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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