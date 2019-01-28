Palandöken Kayak Merkezi'ne bu yıl ilgi büyük

Erzurum'da yapılan ve yapılması planlanan projelerin ele alındığı toplantında konuşan Memiş, kent için önemli birtakım hedefler koyduklarını söyledi.

Memiş, turizmin, en büyük istihdam kaynağı olduğunun altını çizerek, "Hedefimiz kış turizminde Türkiye'de bir numara olmak. Palandöken'e ziyaretçi ilgisini geçen seneyle mukayese ettiğimizde yüzde 150 artış var. Büyükşehir belediyemiz ve otellerimiz iyi bir iş yürütüyor, çok iyi durumdayız inşallah daha da iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.



