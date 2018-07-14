  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 132 ölü

Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 132 ölü

Pakistan'da iki miting sırasında meydana gelen patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi öldü, 230'dan fazla kişi de yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-07-2018 09:04 - Güncelleme: 14-07-2018 09:04

Pakistan'ın Mastung ve Bannu kentlerindeki mitinglerde düzenlenen saldırılarda 132 kişi öldü, 230'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan basınında yer alan haberlerde, ülkenin batısındaki Belucistan eyaletinin Mastung kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın Belucistan Avami Partisi (BAP) milletvekili adayı Raisani'yi hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıyla ilgili yapılan açıklamalara göre, Raisani'nin de aralarında bulunduğu 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Kuetta kentindeki hastanelere kaldırıldı. Mastung'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Eski Belucistan Eyalet Başbakanı Navab Aslam Raisani'nin kardeşi olan Siraj Raisani, yeni kurulan BAP'ın milletvekili adayıydı. Raisani, 2011 yılındaki bir terör saldırısında 14 yaşındaki oğlunu kaybetmişti.

Saldırı, 2014'teki askeri okula yapılan saldırıdan bu yana yaşanan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti.

BANNU KENTİNDEKİ SALDIRI
Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin ülkenin kuzeyindeki Bannu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi.

Sabah saatlerinde yaşanan saldırıda Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Saldırının ardından konuşan Durrani, miting sona erdikten sonra aracına bindiğini ve aracın etrafı partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, "Güvenlik güçleri beni tehditler noktasında uyarmıştı." diye konuştu.

MİTİNGLERE SALDIRILAR ARTIYOR
Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi.

Son olarak dün gece Huzdar kentinde bir BAP ofisinde patlama olmuş ve 2 kişi yaralanmıştı.

Peşaver'de geçen salı düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetmişti. Pakistan Seçim Komisyonu, bu bölgedeki seçimi ileri bir tarihe erteledi.

Temmuzun ilk haftasında ise iki saldırı düzenlenmişti. Pakistan Tahrik-i İnsaf Partisinin (PTI) seçim bürosuna düzenlenen ilk saldırıda 10 kişi, bir hafta sonraki ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralanmıştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Pakistan'da iki mitingde bombalı saldırı: 132 ölü haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro